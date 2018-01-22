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Первые дома по программе реновации начнут заселять в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве по программе реновации в ближайшее время будут заселены несколько первых пилотных домов. Об этих планах рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, эти дома строились не для программы реновации, но жители попросили их передать в программу, так как здания расположены рядом с их жильем.

«Мы несколько таких домов максимально реконструируем, отремонтируем, чтобы они отвечали стандартам этого проекта, это будет первый опыт», – приводит сайт «Комсомольской правды» слова Собянина. Москвичам в течение года предполагается передать несколько десятков домов.

Всего в Москве в список сноса попали 5175 домов, где проживает около одного миллиона человек. Реализация программы реновации предусмотрено до 2032 года. Ранее власти Москвы объявили конкурс на проекты домов для программы реновации. Известно, что квартал для переселенцев построят в районе Нижние Мневники.

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