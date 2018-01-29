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Построенные до реновации дома начнут сдавать в Москве в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жилые дома, построенные до реновации и прошедшие модернизацию под стандарты программы, начнут сдавать в Москве в ближайшие недели.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, смотровые ордера на часть квартир жильцы получат уже в феврале.

«Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. <...> Но такие дома требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы ренoвации. Поэтому сегодня идет доработка продукта. Первые такие дома сдадут в ближайшие недели», — сказал московский градоначальник.

Собянин добавил, что в течение года готовых домов, модернизированных под программу ренoвации, будет около 30.

Программа реновации была утверждена 1 августа текущего года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе.

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