Около 40 тыс. семей переселят по программе реновации в Москве за 3 года
В Москве в ближайшие три года планируется переселить по программе реновации около 40 тысяч семей.
Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Отмечается, что городские власти не прогнозируют резкого понижения цены на квадратный метр в связи с реновацией.
Тот объем жилья, который планируется построить в рамках программы, не повлияет на рынок недвижимости, передает «РИА Новости».
В конце января стало известно, что столичные власти разрешили участникам программы реновации приобретать дополнительные квадратные метры и квартиры.
Программа реновации в Москве предполагает снос устаревшего жилья и переселение жителей в новые дома, в нее входит свыше 5 тыс. адресов.