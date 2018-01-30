Участники реновации в Москве смогут докупить дополнительные метры

Столичные власти разрешили участникам программы реновации приобретать дополнительные квадратные метры и квартиры. Об этом во вторник заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Выносится проект постановления, где за доплату можно будет получить квартиру большей площади или с большим количеством комнат. Для этого необходимо будет отправить письменное заявление в фонд реновации», — приводит ТАСС слова заместителя градоначальника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что часть построенного в рамках реновации жилья будет продана на рынке, чтобы программа стала самоокупаемой.