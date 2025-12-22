Дмитриев намекнул на возможное проведение встречи США и РФ по Украине в Москве
Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 22 декабря опубликовал в соцсети X пост, из которого можно прийти к выводу, что следующий саммит США и России по урегулированию на Украине может пройти в Москве.
«В следующий раз в Москве», — написал он.
Также к публикации Дмитриев приложил селфи, на фотографии он в белой в футболке с аналогичной надписью на английском языке (Next time in Moscow).
Кроме того, спецпредставитель президента России выразил благодарность Майями.
Спецпредставитель РФ 20 декабря рассказал журналистам о конструктивном проведении переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Уиткофф 21 декабря также сообщил, что встреча в Майами прошла конструктивно и продуктивно. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.
