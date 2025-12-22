Кризисное направление: Киев теряет позиции на фоне ослабления поддержки

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал начавшиеся в Майами переговоры с представителями США конструктивными. Цель встречи — получить информацию о последних «наработках» американцев с европейцами. При этом Вашингтон делает всё, чтобы склонить Киев к подписанию мирного соглашения, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Уже прекращено прямое финансирование, а в ЕС по итогам саммита так и не смогли договориться о репарационном «кредите» за счет российских замороженных активов. И пока РФ и США сосредоточены на поиске способа для разрешения кризиса, ряд вопросов двусторонних отношений отошли на второй план: Москва и Вашингтон еще не запланировали новую встречу по устранению раздражителей, сообщили «Известиям» в американском посольстве. Однако контакты продолжаются по всем трекам. О том, как продвигается процесс украинского регулирования и кто стал главным препятствием на пути к миру, — в материале «Известий».

Переговоры об украинском урегулировании в Майами

Очередной раунд обсуждений будущего мирного соглашения по Украине переместился в Майами. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже назвал конструктивными растянувшиеся на пару дней переговоры с представителями США по этому поводу. Американскую сторону традиционно представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российский визави прибыл в Штаты вечером 20 декабря по московскому времени.

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кирилл Дмитриев должен получить информацию о результатах совместной работы Вашингтона и Брюсселя.

— Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства, — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Позже Стив Уиткофф опубликовал заявление по итогам переговоров с участием делегаций США, Европы и Украины, проходивших там же, во Флориде. По его словам, с представителями Киева обсуждались «разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания».

Напомним, в начале ноября Дональд Трамп представил мирный план по украинскому урегулированию, состоявший из 28 пунктов и предполагавший серьезные территориальные и политические уступки со стороны Киева. Впоследствии — в частности, на переговорах в Женеве — документ подвергся значительным изменениям, а количество позиций в перечне сократилось. При поддержке Брюсселя Киев, по сути, отверг главный элемент американской инициативы — территориальные компромиссы.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

При активном участии европейцев стороны работали над неким обновленным вариантом «мирного соглашения». На днях стало известно, что представители США и ЕС в Берлине одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности для Киева. По информации источников The New York Times, первоочередным условием стало сокращение численности ВСУ с 900 тыс. до 800 тыс. человек на мирное время, а также усиление украинской армии при поддержке ЕС и США. Однако всяческие корректировки мирного плана ничего хорошего не добавляют, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины не прорабатывается, уточнил Ушаков. Не видели в Москве и новых документов по мирному урегулированию.

Позиции США, ЕС и Украины по мирному договору

Впрочем, сейчас США делают всё для того, чтобы склонить Киев к подписанию мирного соглашения, говорит «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

— Но очевидно, что окончательные условия сложатся, когда российские войска освободят еще больше новых территорий. Тогда станет очевидным, что потеря территорий неизбежна, возможно обрушение фронта и даже украинского государства. Тогда, вероятно, киевская элита пойдет на эти соглашения, — считает эксперт.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Тем временем линия поведения Зеленского, судя по всему, всё больше раздражает Трампа. В ноябре Вашингтон даже прекратил прямое финансирование конфликта на Украине. Но тут важно подчеркнуть: вместе с этим США по-прежнему отправляют или продают странам НАТО большое количество оружия, которое затем получают всё те же ВСУ.

Несмотря на то, что американцы форсируют переговорный процесс, ждать значительных уступок от Киева не стоит — по крайней мере, пока он получает хотя бы какую-то поддержку из Европы, уверен Безпалько. 18–19 декабря в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором участники планировали договориться о так называемом «репарационном кредите» для Украины под залог замороженных российских активов. Однако эта цель достигнута не была, и Киев получил лишь «утешительный» приз в размере €90 млрд — этого едва ли хватит и на покрытие бюджетного дефицита на ближайшие два года, и на масштабную закупку вооружений.

Провальный саммит стал еще одним подтверждением того, что внутри ЕС усиливается раздор и усталость от украинского конфликта, отсутствует единая стратегия по его завершению. В итоге это напрямую отразится на перспективах урегулирования, сказал «Известиям» депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

— Отсутствие четких и консолидированных решений со стороны ЕС ослабляет Киев, усиливает внутренний кризис и делает неизбежным переход к поиску иных форм урегулирования — уже не на условиях украинской власти, а исходя из новых политических реалий. Иными словами, провал саммита — это сигнал о том, что прежняя модель поддержки себя исчерпала, а процесс урегулирования будет развиваться уже в иной конфигурации и с другими акторами, — сказал он.

Фото: Global Look Press/Ashley Chan

Впоследствии Зеленский выступил с неожиданным заявлением, допустив отвод украинских войск из Донбасса — чего, по сути, от Киева и требуют США и Россия. «Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отводит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — сказал он.

В РФ, к слову, ранее уже допускали схожий сценарий. «Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет всё, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — говорил Юрий Ушаков.

Другие контакты Москвы и Вашингтона

Кирилл Дмитриев приезжает в Штаты не только по линии украинского урегулирования. После визита в конце октября, он, например, объявил о подготовке ко встрече американских конгрессменов с представителями Госдумы РФ. Обсуждались и совместные проекты — в частности, строительство моста между Россией и США под Беринговым проливом. Безусловно, нормализация двусторонних отношений остается одним из актуальных вопросов для двух держав.

В МИД РФ в конце ноября сообщали, что стороны регулярно контактируют по вопросам нормализации двусторонних отношений. «В настоящее время взаимодействие по «раздражителям» идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых «развязок» по конкретным направлениям, заявлял ранее «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее, украинское урегулирование сейчас, очевидно, вышло на первый план. В посольстве США в РФ сообщили «Известиям», что стороны так и не запланировали новую встречу по раздражителям.

— США рассматривают канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для переговоров по стабилизации работы наших представительств, — сказали в посольстве. — В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано.

С момента начала диалога между Россией и США после прихода к власти Дональда Трампа состоялось уже два раунда таких консультаций. Встречи в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля давали основания для оптимизма и надежды на продолжение конструктивных переговоров, однако уже больше шести месяцев нет никакой конкретной информации о новой. Сначала российская сторона говорила о возможном проведении раунда в июне и даже в Москве, но позже сроки сдвинули на осень. Сообщалось, что следующий этап планировался на конец октября или начало ноября.

Сотрудники полиции у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины, 15 февраля Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При этом сторонам удалось добиться прогресса в финансировании работы посольств и выдачи дипломатических виз. Но тот же вопрос туристических виз пока остается нерешенным. Также нет прогресса и в вопросах авиасообщения. Посол России в США Александр Дарчиев отмечал, что Госдеп США категорически отказывается вести переговоры о возвращении российской дипломатической собственности: американские спецслужбы без каких-либо законных оснований не допускают к объектам недвижимости российских дипломатов.

У сторон есть и еще один важный трек для взаимодействия: контроль над вооружениям, включая ядерные. Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести встречу по денуклеаризации с Россией и Китаем. В то же время Вашингтон до сих пор не дал ответ на инициативу Москвы придерживаться ограничений по ДСНВ еще год, заявил на днях начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Напомним, срок действия этого договора истекает уже в феврале наступающего года.