Названы первые районы для переселения по программе реновации

В рамках программы реновации власти Москвы планируют до конца 2018 года подготовить для переселения дома в Головинском районе, а также по улице Красных Зорь в Западном округе.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, конкретные сроки и темпы будут определены позднее.

«В течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения по программе реновации», — приводятся его слова на официальном сайте департамента строительства Москвы.

В ближайшее время участников программы реновации начнут переселять в дома, которые, как рассказал Хуснуллин, строились под другие городские проекты.