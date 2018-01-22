Программа реновации в Санкт-Петербурге расширит границы переселения из хрущевок, сообщила пресс-служба депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Сегодня, 22 января, депутатом Денисом Четырбоком была внесена на рассмотрение инициатива, которая, по его мнению, ускорит процесс переселения в новостройки. Суть поправки состоит в расширении возможных границ переселения.

Если сейчас переселение жителей происходит по закону в пределах квартала, то Денис Четырбок предлагает расширить границы с квартала до пределов муниципального образования, сообщил телеканал «78».

Помимо этой инициативы, было внесено предложение о предоставлении компании-застройщику стартовых пятен в границах муниципалитета. На данный момент застройщики занимаются поиском таких пятен сами, жалуясь при этом на их отсутствие.

Программа реновации была запущена в Санкт-Петербурге в 2008 году. Строительство домов в 23 кварталах было выставлено на торги. На сегодняшний день, спустя 10 лет, подрядчики выполнили договорные условия по переселению на 1%.