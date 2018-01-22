Прямой эфир

Программа реновации в Санкт-Петербурге расширит границы переселения

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа реновации в Санкт-Петербурге расширит границы переселения из хрущевок, сообщила пресс-служба депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Сегодня, 22 января, депутатом Денисом Четырбоком была внесена на рассмотрение инициатива, которая, по его мнению, ускорит процесс переселения в новостройки. Суть поправки состоит в расширении возможных границ переселения.

Если сейчас переселение жителей происходит по закону в пределах квартала, то Денис Четырбок предлагает расширить границы с квартала до пределов муниципального образования, сообщил телеканал «78».

Помимо этой инициативы, было внесено предложение о предоставлении компании-застройщику стартовых пятен в границах муниципалитета. На данный момент застройщики занимаются поиском таких пятен сами, жалуясь при этом на их отсутствие.

Программа реновации была запущена в Санкт-Петербурге в 2008 году. Строительство домов в 23 кварталах было выставлено на торги. На сегодняшний день, спустя 10 лет, подрядчики выполнили договорные условия по переселению на 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детские сады подорожали в Санкт-Петербурге
Тысячи билбордов могут признать незаконными в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017