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Детские сады подорожали в Санкт-Петербурге

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Плата за детские сады повысилась в Санкт-Петербурге, соответствующее постановление правительства города опубликовано на сайте Смольного. Постановлением повышается размер платы за присмотр и уход за детьми в государственных детсадах в 2018 году.

По данным телеканала «78», плата за ребенка в возрасте от двух месяцев до одного года в группе полного дня составляет 1530,9 рубля в месяц. Посещение детсада ребенком в возрасте от 1 года до 3 лет обойдется родителям в 1146,8 рубля. За детей в возрасте от 3 до 8 лет надо будет заплатить 1089, 2 рубля.

Бюджет Петербурга частично субсидирует родительскую плату.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада, которая заклеила скотчем рты своим воспитанникам.

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