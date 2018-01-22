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Суд оштрафовал применившую против детей скотч экс-воспитательницу

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Якутии суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского сада, которая заклеила скотчем рты своим воспитанникам.

Женщину признали виновной по статьям «Неисполнение обязанностей» и «Жестокое обращение с несовершеннолетними».

«В суде установлено, что подсудимая, в марте 2017 года занимая должность воспитателя в детском саду п. Айхал, заклеила своим четырем малолетним воспитанникам, которым было по четыре года, рты скотчем», — сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Размер штрафа не уточняется.

Кроме того, бывшему педагогу дошкольного учреждения запретили занимать должности в образовательных организациях сроком на два года.

Как сообщал портал iz.ru, аналогичный случай произошел в ноябре 2017 года в якутском поселке Витим. Воспитательница детского сада и ее помощница, которые заклеили ребенку рот скотчем во время обеда, были уволены.

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