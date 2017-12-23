Учитель в Кемерове заставила школьников читать эротический рассказ

Широкий резонанс среди родителей семиклассников, обучающихся в гимназии № 1 в Кемерове, вызвало домашнее задание, которое учительница задала их детям.

Как сообщает местный новостной портал, школьники должны были прочитать рассказ Тибора Фишера «Коллекционная вещь» и написать сочинение по нему.

В данном рассказе достаточно широко представлены очень откровенные сцены.

На претензии кемеровчан учительница ответила, что в рассказе она с учениками будет «рассматривать понятие вечности искусства и цикличности времени». В настоящий момент мэрия города создала комиссию, которая разберется с подробностями этого инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Кировский районный суд Ярославля закрыл административное дело в отношении директора вальдорфской школы, учительница которой написала «не готов» на лбу ученика с инвалидностью.