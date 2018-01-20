Власти Бурятии планируют наградить спасавшую детей учительницу

Власти Республики Бурятия планируют наградить учительницу русского языка и литературы Ирину Раменскую. Накануне она защищала детей от подростка, который устроил резню в школе.

Как сообщил СМИ глава республики Алексей Цыденов, в данный момент подробности инцидента продолжают прорабатываться. «Если подтвердится всё так, как говорится... мы поощрим учителя за те действия, которые были предприняты для спасения детей», — отметил Цыденов.

В настоящее время Раменская находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором подросток ворвался школу в поселке Сосновый Бор. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож.