Двое из семи раненых в бурятской школе находятся в тяжелом состоянии

Семеро пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Он отметил, что 17 человек из числа пострадавших и свидетелей получили помощь психологов центра медицины катастроф, передает «Интерфакс».

По словам Цыбикжапова, для помощи пострадавшим имеется всё необходимое.

Напомним, утром в пятницу ученик с топором и «коктейлем Молотова» ранил семерых человек в школе в бурятском поселке Сосновый Бор и устроил пожар. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации СКР, подросток, атаковавший учеников, действовал в одиночку.