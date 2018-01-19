Прямой эфир
Сюжет:

Двое из семи раненых в бурятской школе находятся в тяжелом состоянии

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семеро пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Он отметил, что 17 человек из числа пострадавших и свидетелей получили помощь психологов центра медицины катастроф, передает «Интерфакс».

По словам Цыбикжапова, для помощи пострадавшим имеется всё необходимое.

Напомним, утром в пятницу ученик с топором и «коктейлем Молотова» ранил семерых человек в школе в бурятском поселке Сосновый Бор и устроил пожар. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По информации СКР, подросток, атаковавший учеников, действовал в одиночку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психиатр-криминалист назвал причину нападений подростков на школы
Ученики школы в Бурятии рассказали подробности о нападении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017