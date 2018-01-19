Психиатр-криминалист назвал причину нападений подростков на школы

Психиатр-криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов в интервью порталу iz.ru заявил, что одной из причин регулярных нападений подростков на школы стало распространение в средствах массовой информации детальных описаний происшествий.

В пятницу утром, 19 января, в школу в бурятском поселке Сосновый Бор ворвался ученик с топором и «коктейлем Молотова». Напавший устроил пожар и ранил семерых человек. По сообщениям Следственного комитета России, нападавший задержан и направлен в больницу после попытки самоубийства. В связи со случившимся ЧП глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии. Постадавшие госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов. 17 человек получили помощь психологов центра медицины катастроф.

«Необходимо давать только жесткую информацию: произошла трагедия, полиция работает — всё. Никаких раскрашиваний, как всё это произошло, как с топором он ходил и так далее. СМИ и я в том числе с вами достаточно подробно обсуждаем произошедшее. И дети с определенным личностным настроем слушают и берут на вооружение эти сообщения», — сказал Виноградов.

В понедельник, 15 января, нынешний и бывший ученики пермской школы № 127, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения.

В среду, 17 января, в средней школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области 16-летний ученик школы в ходе драки нанес своему сверстнику ножевое ранение. По мнению эксперта, в российских школах сразу после первого ЧП школьные психологи должны были обозначить полицейским список подростков, склонных к жесткости и подражанию.

«Общее есть: во-первых, подростки непростые по своему поведению. Они готовы к такому развитию событий. Второе, конечно, это последовательность. Информация в соцсетях прошла, и ее нужно переосмыслить и повторить. Здесь и скрывается важный момент: школьный психолог не сумеет предвидеть развитие событий, но школьный психолог, видя, какие подростки наиболее к этому склонны, должен предупредить полицию. После того, как где-то произошло такое событие, психолог должен указать правоохранителям на учеников, склонных по своему поведению к жестокости и готовых к подражанию», — сказал Виноградов.

По мнению психиатра-криминалиста, между нападениями на школы нельзя исключать взаимосвязь.

«Я могу ошибаться, но кто-то способствует их нападению», — сказал Виноградов.

Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели.