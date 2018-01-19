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Делом о нападении на школу в Бурятии займется центральный аппарат СКР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Расследовать дело о нападении в школе в Бурятии будет центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом распорядился председатель СКР Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СКР уголовное дело о происшествии в одной из школ Бурятии передано в Главное следственное управление Следственного комитета. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

ЧП произошло в пятницу, 19 января, в одной из школ микрорайона Сосновый Бор Улан-Удэ. По данным следствия, ученик 9-го класса ворвался в кабинет, где шел урок, и напал с топором на учеников и учителя. Кроме того, он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. По данным местных властей, пострадали семь человек, у них рубленые раны. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

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