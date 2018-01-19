Напавший на школу в Бурятии предупреждал о своих планах

Напавший на одну из школ в поселке Сосновый Бор Бурятии подросток накануне предупредил одну из учениц о своих намерениях.

«Мальчик предупредил, написал одной девочке в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как «будет мясо». Сегодня мальчик ворвался в 23-й кабинет, ударил топором трех детей и учительницу», — заявила местная жительница в интервью городскому телеканалу Якутии.

По ее словам, одного из школьников нападавший ударил топором в спину, учительницу и мальчика — по голове, еще одной девочке отрубил палец. Женщина уточнила, что подросток учился в этой же школе.

Напомним, утром 19 января учащийся школы в поселке Сосновый Бор пронес в учебное заведение топор и «коктейль Молотова», ворвался в класс, где устроил пожар и ранил подростков.

По сообщениям Следственного комитета России, нападавший задержан и направлен в больницу после попытки самоубийства.