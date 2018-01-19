Мальчик с топором ранил несколько учеников в школе в Улан-Удэ

Мальчик ранил топором несколько учеников школы в Улан-Удэ и устроил пожар.

ЧП произошло в поселке Сосновый бор, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Бурятии.

По сообщениям местных СМИ, десятиклассник пронес в школу топор и «коктейль Молотова». Он ранил учительницу и трех школьников.

МЧС по Бурятии подтвердило акт возгорания в школе. В ведомстве добавили, что возгорание потушено, пострадавших от огня и дыма нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.