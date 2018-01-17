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Напавшим на школьников в Перми подросткам предъявлено обвинение

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Двоим подросткам, которые в понедельник, 15 января, устроили резню в пермской школе, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц. Об этом в среду заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, расследование дела по факту происшествия в пермской школе продолжается. «Двум несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — заявила она. 

По версии следователей, нынешний и бывший ученики пермской школы №127, вооружившись ножами, умышленно нанесли девяти ученикам младших классов и учительнице множественные ножевые ранения. Обвиняемые также ранили друг друга и были доставлены в больницу.

Как ранее сообщал портал iz.ru, зачинщики резни в школе были арестованы по решению суда на два месяца. Они останутся в больнице до стабилизации состояния.

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