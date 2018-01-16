Раненая учительница пермской школы пришла в сознание

Состояние учительницы пермской школы № 127 Натальи Шагулиной, получившей серьезные ранения при нападении на учебное заведение накануне, улучшилось. Женщина пришла в сознание и начала разговаривать.

Педагога во вторник навестили в больнице министр образования и науки РФ Ольга Васильева и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава Минобрнауки поблагодарила раненую учительницу за то, что она встала на защиту учеников. Васильева назвала Шагулину «учителем с большой буквы, перед которым надо преклоняться». По словам главы ведомства, педагог сделала всё возможное для защиты детей.

Напомним, драка между двумя подростками с применением ножей произошла в одной из школ Перми накануне. В результате ЧП пострадали 15 человек.

Одного из пострадавших детей, который получил резаную травму глаза, перевезут в Москву на лечение, передает НСН.