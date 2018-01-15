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Голодец сообщила об усилении мер безопасности в школах после ЧП в Перми

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Фото: Ruptly
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В российских школах будут усилены меры безопасности после поножовщины в одной из пермских школ, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Она отметила, что будет проведен полный разбор этого инцидента. В частности, расследование проведет рабочая группа во главе с министром образования Ольгой Васильевой, передает «РИА Новости».

«Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — отметила Голодец.

На вопрос, будет ли усилены меры безопасности в российских школах после инцидента в Перми, вице-премьер ответила: «Будут, конечно».

Как писал портал iz.ru, утром в понедельник, 15 января, двое подростков напали на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек. Трое пострадавших, в том числе педагог и двое детей, находятся в тяжелом состоянии — их поместили в реанимацию.

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