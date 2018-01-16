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Васильева навестила пострадавшую при резне в Перми учительницу

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Министр образования России Ольга Васильева во вторник прибыла в Пермь, где навестила учительницу Наталью Шагулину, которая получила серьезные ранения при нападении в школе № 127.

«Отдельное спасибо Наталье Васильевне, мы с Максимом Геннадьевичем (Решетниковым, губернатором Пермского края. — Ред.) были сейчас у нее. Она пришла в себя. Это очень мужественный человек», — сказала министр после встречи.

По словам главы Минобрнауки, Шагулина является «учителем с большой буквы, перед которым надо преклоняться». «Она, конечно, сделала всё», — добавила Васильева.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков напали на учеников школы № 127 в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек

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