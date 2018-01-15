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Васильева вылетит в Пермь для выяснения причин поножовщины в школе

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Министр образования и науки Ольга Васильева по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева лично вылетит в Пермь, чтобы разобраться в причинах драки с использованием холодного оружия в одной из городских школ. 

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что Васильева проверит соблюдение существующих правил обеспечения безопасности в школе, в которой произошел инцидент. 

«Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения пресс-службы. 

Как сообщал портал iz.ru, при драке бывшего и нынешнего учеников в школе №127 в Перми пострадали 15 человек, в том числе учительница, пытавшаяся остановить дерущихся подростков. 

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