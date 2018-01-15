Головорезы в школе

Старшеклассники устроили массовую резню в общеобразовательной школе № 127 города Перми в понедельник, 15 января. В результате преступления пострадали как минимум 14 учеников четвертого класса. Подробности вероломного нападения в материале iz.ru.

Хроника событий

Первые сообщения о страшных событиях в Перми стали поступать около 10:00 по местному времени.

пермь1 Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Изначально сообщалось, что на образовательное учреждение напали двое взрослых мужчин. Сначала говорилось о пяти пострадавших, в числе которых оказалась учительница и четверо несовершеннолетних. Но спустя несколько часов стало понятно, что раненых гораздо больше — как минимум десять человек, и речь идет о массовом нападении на школу.

«В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в Городскую клиническую больницу № 4, уже проводятся операции», — уточнили в краевом министерстве здравоохранения, передает РЕН ТВ.

На вызов в школу приехали восемь нарядов скорой помощи и пожарной охраны.

Очевидцы с места событий сообщили, что учеников школы экстренно выводили во время инцидента по сценарию о пожарной тревоге.

Дети были эвакуированы в ближайший торговый центр «КИТ», передает РБК.

«Во время ЧП в школе находились 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены», — уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Разбор полетов

Вскоре с официальным заявлением выступило региональное управление МВД.

пермь2 Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

«Сегодня около 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель», — сообщили в полиции.

В управлении уточнили, что один из нападавших состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Диагноз в ГУ МВД не пояснили.

Следователи пермского Управления СК возбудили по факту нападения уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

По предварительной версии, между двумя школьниками произошла драка с «применением холодного оружия (ножей)». Педагоги и школьники пытались разнять дерущихся, но в результате сами получили колото-резаные и проникающие ранения.

Как уточнили в местном минздраве, учительнице и двум подросткам делают операции.

Первые версии

По версии следствия, официальным мотивом стала «личная неприязнь». Но понятие это довольно размытое.

пермь3 Детский омбудсмен Анна Кузнецова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Известно, что подозреваемые зашли в класс, где шел урок у четвертого класса. О том, как развивались события в помещении, есть несколько версий, каждая из которых будет проверена следствием.

Согласно одной из них, оба молодых человека начали наносить удары ножами детям — нападавшие целенаправленно били их в область головы и шеи. Но в момент нападения между подозреваемыми возник конфликт и они начали наносить ранения друг другу. В этот момент получила ранения преподаватель, пытавшаяся защитить школьников.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой (она отреагировала на произошедшее в своем Twitter), напротив — дети бросились защищать своего педагога, когда на нее напали подозреваемые. В результате десятилетние защитники и получили ранения.

Преступников сумели обездвижить до приезда полиции сотрудники охраны и персонал учебного заведения.

На видео, опубликованном на портале iz.ru, зафиксирован момент конвоирования одного из задержанных за преступление подростков — он раздет, а его тело в крови.

В СМИ появились данные о личности человека на видеозаписи. Им оказался бывший ученик школы по имени Лев Б., покинувший учебное заведение после девятого класса.

Согласно источнику портала 59.ru, несовершеннолетний был отчислен, поскольку у него были проблемы с наркотиками. Его предполагаемый сообщник — старшеклассник 127-й школы Александр Б.

Одновременно с расследованием причин и обстоятельств нападения, проверку начала региональная прокуратура.

Что толкнуло на безумство

Информация о том, что конкретно заставило молодых людей взять в руки оружие и идти в школу убивать, уточняется. Известно, что на странице в соцсети одного из нападавших сохранены видео резни в школе «Колумбайн» в США в 1999 году. Подросток добавлял видео, посвященные массовому убийству, на свою страницу в течение последнего месяца.

Напомним, в результате трагических событий в американской школе погибли 13 человек, а 24 были ранены. Преступниками оказались два старшеклассника из той же школы Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Они были вооружены огнестрельным оружием и самодельными бомбами. После массового убийства молодые люди свели счеты с жизнью.

Так уже бывало

пермь4 Здание школы № 1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В конце ноября 2017 года в школе города Высоковска произошло нападение на школьника во время перемены. 14-летний подросток достал принесенный из дома нож и нанес однокласснику шесть ножевых ударов в область шеи. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к потерпевшему. По его словам, одноклассник систематически издевался над ним. Когда учитель зашел в класс, нападавший сидел за последней партой, нож лежал перед ним.



В том же месяце студент московского колледжа Андрей Емельянов зарезал преподавателя ОБЖ во время перемены. Тело нападавшего нашли рядом с телом педагога. В классе обнаружили циркулярную пилу, топор и два ножа. Происходившее молодой человек транслировал в соцсети. Нападавший увлекался компьютерными играми, но, по словам родителей, был спокойным мальчиком.



Утром 9 сентября в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса пришел на урок с опозданием в верхней одежде и без сменной обуви. Преподаватель вывела школьника в коридор. После нескольких минут разговора послышались звуки выстрелов и взрывов. Молодой человек открыл огонь из пневматического оружия и привел в действие несколько самодельных взрывных устройств. Он напал на учительницу с молотком. После этого подросток вернулся в класс, в этот момент его одноклассники заперлись в лаборантской. Несколько детей в панике выпрыгнули из окна третьего этажа. В результате двое получили переломы, еще один — ушибы. Одна из девочек сломала позвоночник. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подросток был арестован.