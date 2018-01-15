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Песков призвал МВД разобраться в деле о драке в пермской школе

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Прежде чем думать о каких-либо изменениях в вопросах безопасности, следует дать сотрудникам МВД и Росгвардии разобраться в причинах возникновения драки с поножовщиной в пермской школе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Это поножовщина между учениками в школе», — сказал Песков.

Он добавил, что речь идет не о нападении на школу извне, в любом случае нужно дождаться мнения экспертов.

Напомним, в понедельник в школе № 127 Перми произошла драка с резней между бывшим и нынешним учеником. Драку пытались прекратить другие дети и учительница, которая оттолкнула ученика с ножом, но попала под удар.

В результате инцидента пострадали 15 человек, учительница находится в тяжелом состоянии в больнице.

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