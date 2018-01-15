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Депутаты ГД возьмут на контроль инцидент в пермской школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме призвали не спешить с выводами по поводу драки на ножах в пермской школе. Парламентарии возьмут ситуацию на контроль, заявил депутат ГД по Пермскому одномандатному округу Игорь Шубин («Единая Россия»).

В понедельник утром двое подростков с ножами напали на учеников в пермской школе № 127. На данный момент известно о 15 пострадавших, трое из которых, в том числе учительница, находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

«Случай, конечно, неординарный. Однако в любом случае поспешных выводов делать нельзя. Прошло всего два с лишним часа после события, и в ситуации необходимо тщательно разобраться», — заявил депутат. По словам Шубина, парламентарии возьмут на контроль происходящее в пермской школе, а также проанализируют эффективность мер по предотвращению подобных инцидентов.

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