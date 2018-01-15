Прямой эфир

Медики оценили состояние пострадавших при резне в пермской школе

0
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате драки с ножами в пермской школе. Состояние учительницы и двух подростков оценивается медиками как тяжелое, сообщили в понедельник министерства здравоохранения Пермского края.

«На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4. На данный момент им уже проводятся операции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что девять пострадавших школьников с поверхностными травмами были осмотрены врачами и направлены в Детскую краевую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Как ранее сообщал портал iz.ru, резня началась после драки бывшего и нынешнего учеников в школе № 127 Перми. Драку на ножах пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам. 

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Родственники пострадавших могут получить всю оперативную информацию по телефону 8-902-638-91-38.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из напавших на школьников в Перми наблюдался у психиатров
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 11 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017