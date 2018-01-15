Медики оценили состояние пострадавших при резне в пермской школе

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате драки с ножами в пермской школе. Состояние учительницы и двух подростков оценивается медиками как тяжелое, сообщили в понедельник министерства здравоохранения Пермского края.

«На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4. На данный момент им уже проводятся операции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что девять пострадавших школьников с поверхностными травмами были осмотрены врачами и направлены в Детскую краевую клиническую больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Как ранее сообщал портал iz.ru, резня началась после драки бывшего и нынешнего учеников в школе № 127 Перми. Драку на ножах пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Родственники пострадавших могут получить всю оперативную информацию по телефону 8-902-638-91-38.