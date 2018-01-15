Один из напавших на школьников в Перми наблюдался у психиатров
Один из зачинщиков драки с поножовщиной в пермской школе стоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявили в понедельник в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, резня в пермской школе началась после драки бывшего и нынешнего учеников на ножах. Их пытались разнять другие школьники и преподаватели. В результате инцидента пострадали как минимум десять детей и один взрослый.
«Подозреваемые задержаны, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — сообщает региональная полиция.
По факту нападения на школьников возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии.