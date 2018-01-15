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Зачинщик драки в пермской школе увлекался видео о школьном теракте в США

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Зачинщик драки на ножах в пермской школе публиковал на своей странице «ВКонтакте» видеозаписи, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.

Среди видеозаписей подростка найдены ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением в 1999 году. Тогда погибли 13 человек, еще 37 получили ранения. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, резня началась после драки бывшего и нынешнего учеников в школе № 127 Перми. Драку на ножах пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам. 

На данный момент известно о 15 пострадавших, трое из которых, в том числе учительница, находятся в тяжелом состоянии.

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