Зачинщик драки в пермской школе увлекался видео о школьном теракте в США

Зачинщик драки на ножах в пермской школе публиковал на своей странице «ВКонтакте» видеозаписи, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.

Среди видеозаписей подростка найдены ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением в 1999 году. Тогда погибли 13 человек, еще 37 получили ранения.

Как ранее сообщал портал iz.ru, резня началась после драки бывшего и нынешнего учеников в школе № 127 Перми. Драку на ножах пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам.

На данный момент известно о 15 пострадавших, трое из которых, в том числе учительница, находятся в тяжелом состоянии.