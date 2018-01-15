Бывший одноклассник рассказал о жизненной позиции напавшего на детей

Бывший одноклассник Льва Б., которого СМИ называют организатором нападения на четвероклассников в пермской школе, рассказал о его «плохой жизненной позиции» и закрытости.

По словам Егора, вместе они учились до девятого класса. Они со Львом дружили. «В школе он был застенчивый, стеснительный, и к нему нейтрально относились. У нас образовалась компания людей, которые решили его поддержать. У него была очень плохая жизненная позиция, он был, грубо говоря, закрытым человеком, и мы решили ему помочь, общались с ним узким кругом людей», — рассказал мальчик в интервью BFM.RU.

Егор также сообщил, что не знает, почему его бывший одноклассник совершил вооруженное нападение с холодным оружием. «Меня не было в школе, я ушел из-за плохого самочувствия. Всю информацию, которую я знаю, я доношу по слухам», — подчеркнул мальчик.

Отметив, что он не знает, на какую из двух учительниц химии напали, Егор предположил, что, скорее всего, нападение на учителя Лев совершил умышленно.

«Я не знаю, зачем он порезал детей из младших классов, а с учительницей, наверно, были какие-то проблемы, я, точнее, уверен», — рассказал он.

Также школьник рассказал, что подозреваемый в организации нападения в школе плохо учился и не участвовал в 2015 году в олимпиаде.

«Я вообще во многих олимпиадах участвовал, просто его там ни на одной не было, он плохо учился, не участвовал в олимпиаде», — заявил Егор.

Что касается проблем в семье, то каких-то подробностей бывший одноклассник не знает, однако он предполагает, что они были. «У него были какие-то проблемы с семьей, но там уже их личное дело, то есть я в это не вмешивался», — заключил он.

Напомним, резня в пермской школе № 127 началась после драки бывшего и нынешнего учеников. Драку на ножах пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам.

Известно о 15 пострадавших. Трое из них, в том числе учительница, находятся в тяжелом состоянии.