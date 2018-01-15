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Неизвестные в масках напали на школьников в Перми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двое злоумышленников в масках в понедельник напали на учащихся в пермской школе. В результате инцидента пострадали восемь человек.

«В школе № 127 Мотовилихинского района Перми двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены. По предварительной информации восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь», — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что в городе создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников.

Как сообщал портал iz.ru, ранее стало известно о нападении с ножом в одной из пермских школ, в результате которого пострадали пять учеников и преподаватель.

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