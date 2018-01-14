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Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Кадетская школа в Люберцах, сорок учеников которой были госпитализированы с отравлением, будет закрыта на дополнительные каникулы с 15 до 21 января. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы», — приводит ТАСС слова Ружицкого.

Помимо детей были госпитализированы шесть взрослых. Пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет. С жалобами на симптомы пищевого отравления дети начали поступать вечером 13 января.

По последним данным, в больницах Люберец и Балашихи находятся 46 человек. После ЧП власти Московской области решили провести проверку организации питания во всех школьных и дошкольных учреждениях региона. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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