Число госпитализированных с отравлением в Люберцах возросло до 46

Число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 46 человек. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«По данным на 15:00, госпитализированы 40 детей и шестеро взрослых», — приводит слова Ружицкого «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что по факту массового отравления детей в люберецкой кадетской школе Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие полагает, что пострадавшие получили пищевую интоксикацию от школьной еды.

После инцидента в Люберцах власти Московской области организовали проверку питания во всех школах и садах региона.