Число госпитализированных с отравлением в Люберцах возросло до 31

Число госпитализированных из-за симптомов пищевого отравления учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах увеличилось до 31. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«По данным на 22:00, [госпитализированы] 31 ребенок и трое взрослых», — цитирует Ружицкого ТАСС.

Сообщается, что пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет. С жалобами на симптомы пищевой интоксикации дети начали обращаться в ночь на 13 января. Ночью были госпитализированы 11 человек, еще более 20 — утром в субботу, 13 января, писал портал iz.ru.

Роспотребнадзор начал проверку двух предприятий питания в Подмосковье, которые обеспечивали кадетскую школу в Люберцах. Пищевой блок образовательного учреждения в настоящее время закрыт.