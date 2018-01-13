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Минздрав сообщил об увеличении отравившихся в кафе в Улан-Удэ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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До 57 человек увеличилось число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном минздраве.

По состоянию на 10:00 субботы за медпомощью с симптомами отравления после посещения этого кафе обратились 57 человек, 45 из них госпитализированы. Среди отравившихся — восемь детей.

Ранее сообщалось о том, что после посещения кафе в больницы попали 24 человека. Роспотребнадзор по Бурятии сообщает о том, что групповая заболеваемость сальмонеллезом зарегистрирована среди клиентов кафе «ШулэнДо». Люди посещали заведение в период с 8 по 11 января 2018 года.

Надзорные органы начали эпидемиологическое расследование.

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