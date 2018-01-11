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СК завел дело после гибели рабочего и отравлении еще двоих в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ заведено следственными органами Санкт-Петербурга. Об этом 11 января сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 10 января на территории одного из ООО, расположенного в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, было обнаружено тело рабочего.

Еще двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным следствия, погибший и пострадавшие утром 10 января выполняли работы на рабочем месте, связанные с помывкой резервуаров из-под химических жидкостей. В результате нарушения правил безопасности один из рабочих скончался на месте происшествия, а двое получили отравление.

Для установления обстоятельств и причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

10 января СК начал проверку по факту отравления угарным газом семьи в Туле. 

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