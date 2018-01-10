СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи в Туле

СК проводит доследственную проверку по факту отравления угарным газом семьи из трех человек в Туле. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ИА «Тульские новости», инцидент произошел накануне в одной из квартир в Пролетарском районе. Мужчина и женщина вызвали скорую помощь, почувствовав недомогание. От госпитализации они отказались, однако в больницу попал их четырехлетний сын. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Между тем, как сообщают некоторые СМИ, специалисты, которые проверили квартиру семьи, выяснили, что в кухне над газовой плитой были смонтированы вытяжной зонт и газовая колонка. Эти устройства эксплуатировались с нарушениями. К отравлению могло привести то, что вытяжка работала одновременно с газовой колонкой на протяжении длительного времени, а окна в квартире были закрыты.

Портал iz.ru 9 января сообщил предварительную причину пожара в Сергиево-Посадском районе Московской области, в результате которого погибла семья из четырех человек. К возгоранию в квартире могло привести короткое замыкание электропроводки.