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СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи в Туле

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СК проводит доследственную проверку по факту отравления угарным газом семьи из трех человек в Туле. По  результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ИА «Тульские новости», инцидент произошел накануне в одной из квартир в Пролетарском районе. Мужчина и женщина вызвали скорую помощь, почувствовав недомогание. От госпитализации они отказались, однако в больницу попал их четырехлетний сын. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Между тем, как сообщают некоторые СМИ, специалисты, которые проверили квартиру семьи, выяснили, что в кухне над газовой плитой были смонтированы вытяжной зонт и газовая колонка. Эти устройства эксплуатировались с нарушениями. К отравлению могло привести то, что вытяжка работала одновременно с газовой колонкой на протяжении длительного времени, а окна в квартире были закрыты.

Портал iz.ru 9 января сообщил предварительную причину пожара в Сергиево-Посадском районе Московской области, в результате которого погибла семья из четырех человек. К возгоранию в квартире могло привести короткое замыкание электропроводки.

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