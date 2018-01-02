Уголовное дело возбуждено после гибели 5 человек от угарного газа под Курганом

Курганские следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти человек, отравившихся угарным газом в одном из частных домов.

По данному факту заведено дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказал «Интерфаксу» источник в региональном СУ СКР.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в поселке Петропавловское в понедельник, 1 января. Жертвами трагедии стали пять человек, в том числе десятилетний ребенок.

Еще три человека были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших — 14-летний подросток.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за неисправности газового баллона.