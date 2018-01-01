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Пять человек погибли от угарного газа в частном доме под Курганом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Курганской области. Еще два человека пострадали. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газового баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, несчастный случай произошел в поселке Петропавловское. В числе пятерых погибших — десятилетний ребенок. Еще двое, в том числе 14-летний подросток, госпитализированы с отравлением угарного газа.

По факту случившегося следственные органы организовали доследственную проверку. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Ранее портал iz.ru сообщал, что похожий случай произошел в Оренбургской области. В результате трагедии погибли семь человек.

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