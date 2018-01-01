Жизни семи человек в Оренбургской области унес сильный пожар

Сильный пожар из-за неосторожного обращения с огнем стал причиной гибели семерых человек в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области. Помимо прочего, в числе возможных причин трагедии значится версия короткого замыкания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности… Дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — сказал собеседник агентства.

При этом, на теле погибших следов насильственной смерти не обнаружено. Все погибшие отравились в результате отравления угарным газом. Предварительно установлено, что пожар произошел днем 1 января после того, как, отметив праздник, жильцы легли отдыхать.

Как сообщал портал iz.ru, тела семерых погибших трое из которых — дети, были обнаружены мертвыми в жилом доме одной из деревень в Оренбургской области в понедельник вечером.