В Москве мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

На северо-западе Москвы вспыхнул огонь в квартире жилого дома на третьем этаже. Спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна и получил травмы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о пожаре по адресу: улица Подмосковная д. 2/4», - цитирует агентство своего собеседника.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 25 кв. м, есть угроза распространения огня по деревянным перекрытиям.

Ранее 31 декабря портал iz.ru писал о пожаре в многоэтажном доме в районе Ясенево. В результате происшествия пострадал один человек.