Пожар в Подольске ликвидирован

Возгорание в ангаре с пластиком в подмосковном Подольске ликвидировано. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается», - сказали в ведомстве.

Как писал портал iz.ru, огонь вспыхнул на Домодедовском шоссе на открытой площадке, где находились пластиковые брикеты. Пожару присвоен второй номер сложности. В ликвидации возгорания задействованы 26 единиц техники и привлечено более 90 человек. В 18:21 мск огонь был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м.