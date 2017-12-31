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Пожар в Подольске ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возгорание в ангаре с пластиком в подмосковном Подольске ликвидировано. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается», - сказали в ведомстве.

Как писал портал iz.ru, огонь вспыхнул на Домодедовском шоссе на открытой площадке, где находились пластиковые брикеты. Пожару присвоен второй номер сложности. В ликвидации возгорания задействованы 26 единиц техники и привлечено более 90 человек. В 18:21 мск огонь был локализован на площади в 1,5 тыс. кв. м. 

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