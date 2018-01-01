Число пострадавших при пожаре в Воронеже увеличилось до шести

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Воронеже увеличилось до шести, в том числе ребенок. Еще два человека погибли, уточнили городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Старых Большевиков днём 1 января.

Коммунальщики уже восстановили электро- и водоснабжение здания, которые были нарушены из-за ЧП, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал о пяти пострадавших в результате пожара.