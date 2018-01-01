Прямой эфир

Число пострадавших при пожаре в Воронеже увеличилось до шести

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Воронеже увеличилось до шести, в том числе ребенок. Еще два человека погибли, уточнили городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Старых Большевиков днём 1 января.

Коммунальщики уже восстановили электро- и водоснабжение здания, которые были нарушены из-за ЧП, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал о пяти пострадавших в результате пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб при пожаре в Подмосковье
Четверо детей и двое взрослых погибли во время пожара в Ивано-Франковске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017