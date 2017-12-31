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Мужчина погиб при пожаре в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчина погиб в результате пожара в бытовке около детского сада в подмосковных Луховицах. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ

Также сообщается о том, что ранения в результате инцидента получил девятилетний ребенок и женщина. Ребенок был госпитализирован. 

По информации журналистов, загоревшееся помещение не относится к детскому саду. 

В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано.

Как писал портал iz.ru ранее 31 декабря, в столичном районе Ясенево произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате инцидента пострадал один человек, он был передан медикам. 

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