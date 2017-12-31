Мужчина погиб при пожаре в Подмосковье

Мужчина погиб в результате пожара в бытовке около детского сада в подмосковных Луховицах. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Также сообщается о том, что ранения в результате инцидента получил девятилетний ребенок и женщина. Ребенок был госпитализирован.

По информации журналистов, загоревшееся помещение не относится к детскому саду.

В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано.

Как писал портал iz.ru ранее 31 декабря, в столичном районе Ясенево произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате инцидента пострадал один человек, он был передан медикам.