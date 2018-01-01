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Два человека погибли и пять пострадали при пожаре в Воронеже

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Фото: пресс-служба МЧС России по Воронежской области/36.mchs.gov.ru
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Два человека погибли, еще пятеро пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на данные в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Старых Большевиков. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано. В результате двое погибли, пятеро пострадали — среди них есть ребенок.

Пожарным удалось спасти с верхних этажей 10 человек. В настоящее время выясняются причины и иные обстоятельства трагедии.

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