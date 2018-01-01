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Семь человек найдены мертвыми в жилом доме в Оренбургской области

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Семь человек, трое из которых — дети, обнаружены мертвыми в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Тела погибших, трое из которых дети, были обнаружены в понедельник вечером в жилом доме одной из деревень», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины смерти погибших и иные обстоятельства случившегося.

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