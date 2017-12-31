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Семья из шести человек погибла от отравления на западе Украины

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Фото: ТАСС/Максим Паб
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Семью из шести человек — родителей и четверых детей — обнаружили мертвой в городе Ивано-Франковске на Западе Украины.

Как сообщает издание «Курс», женщине было 40 лет, ее супругу — 27, старшему ребенку — 14, самому младшему из детей не было года. Тела 30 декабря обнаружил знакомый семьи, пришедший к ним в гости.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Причины случившегося выясняются.

Отмечается, что ранее в субботу в том же доме было обнаружено тело женщины. Не исключается, что она так же отравилась угарным газом.

Соболезнования родственникам погибших выразил мэр города Руслан Марцинкив, попросивший жителей региона не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Ранее в декабре сообщалось, что шесть человек отравились угарным газом в селе Нижнее Санчелеево Самарской области. Трое пострадавших были госпитализированы с разной степенью тяжести — один человек в коме, второй в тяжелом состоянии, третий в состоянии средней тяжести.

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