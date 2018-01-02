СК возбудил дело после гибели трех человек на пожаре под Красноярском

Красноярские следователи возбудили уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Трагедия произошла в понедельник, 1 января, в одной из квартир деревянного жилого дома в Лесосибирске. Огонь распространился на другие 9 квартир, и в результате из здания было эвакуировано около 30 человек.

После тушения пожара спасатели обнаружили тела 42-летнего мужчины и его 44-летней супруги, а также их 10-летнюю дочь, которая скончалась по пути в больницу.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Что привело к пожару, пока неизвестно – проводится пожарно-техническая экспертиза. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).