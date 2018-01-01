Жертвами пожара в Пермском крае стали три человека

При пожаре в одноэтажном жилом доме в Пермском крае погибли три человека, включая одного ребенка, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел в поселке Усть-Черная Гайнского района Пермского края в 20.30 по местному времени (18.30 мск). На месте трагедии работают эксперты СК РФ и следователи, передает ТАСС.

«В ходе тушения пожара были обнаружены без признаков жизни две женщины и ребенок. В 21.30 по местному времени (19.30 мск) пожар был локализован, еще через 20 минут - ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв. м», — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 1 января три человека также стали жертвами пожара в Красноярском крае. Кроме этого, в результате отравления угарным газом в частном доме под Курганом погибли пять человек.