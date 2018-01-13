Групповое отравление произошло в одном из кафе Улан-Уде

Групповое отравление произошло после посещения кафе «ШулэнДо» в Улан-Уде, сообщает ТАСС, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Бурятии.

Заведение располагается на улице Коммунистической.

Отведав бурятской кухни, с жалобами в больницу обратились 24 человека. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, у них наблюдается высокая температура, симптомы интоксикации.

У потерпевших диагностировали острую кишечную инфекцию, а после дополнительных исследований станет известна точная причина отравления.

Проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 10 артистов отравились на новогодней елке в Москве.