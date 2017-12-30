Названа самая странная еда в 2017 году

Британская газета Daily Mail перечислила самые странные пищевые тенденции в 2017 году, замеченные в соцсетях.

Так, в этом году Instagram-гурманы были одержимы «едой единорога», которая представляет собой самые прозаичные блюда, окрашенные яркой пищевой краской. Например, приготовленные таким образом «единорожьи спагетти» выглядят весьма неаппетитно и напоминают пластилин.

Среди фанатов здоровья особой популярностью пользовались облачные яйца. Для их приготовления нужно отделить белок от желтка, взбить его до образования пены, а затем запечь. Этот тренд поутих, так как оказалось, что в блюде 161 калория — больше чем у обычных вареных яиц, которые приготовить гораздо проще.

Также в соцсетях пользовался спросом суши-бургер — классический пример еды, вид которой лучше, чем вкус. Вместо булки у него суши-рис, а начинка — сырая рыба и водоросли, политые соусом терияки. Есть такое блюдо крайне сложно, поскольку оно буквально разваливается при малейшей попытке его откусить.

Порадовались в этом году и поклонники сладостей — в Цюрихе был изобретен натуральный розовый шоколад. Он имеет вкус ягод и сделан из рубиновых какао-бобов. Как предполагают фуд-эксперты, из моды он в следующем году не выйдет.

Еще одним странным пищевым трендом стали подача кофе в конусах, мороженое с древесным углем, овощные йогурты и съедобный блеск для еды.



Ранее портал iz.ru разобрался, как трансформировалась русская кухня после революции 1917 года. Она подверглась резкому упрощению и лишилась социальной основы. Своеобразным символом таких перемен можно считать салат оливье.